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Совет ЕС одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной

Президент Европейского совета Дональд Туск

Совет Европейского союза окончательно 11 июля одобрил Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает в Twitter брюссельский корреспондент Радіо Свобода.

«Соглашение об ассоциации с Украиной наконец одобрено, вступает в силу с 1 сентября», – написал он в Twitter.

Будущее Соглашения об ассоциации Украины и ЕС было в неопределенности после того, как в 2016 году в Нидерландах большинство участников рекомендательного референдума (при этом в референдуме приняли участие лишь более 32% избирателей) высказалась против соглашения с Украиной.

30 мая этого года Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

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