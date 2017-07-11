Запланированный на 12 июля допрос подконтрольного Москве спикера крымского парламента Владимира Константинова по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза перенесли на следующую недеделю.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма решил перенести заседание из-за того, что защитники Чийгоза не смогут в среду, 12 июля, присутствовать на суде, сообщил во время перерыва заседания 11 июля один из адвокатов Чийгоза Николай Полозов.

«Я вынужден находится в Москве, у нас будет заседание дисциплинарной комиссии в адвокатской палате, где я должен принимать участие. Второй адвокат по делу Александр Лесовой также не сможет в этот день присутствовать. Поэтому следующее заседание у нас состоится только в четверг, 13 июля. Что касается допроса Константинова, который был назначен на завтра, он будет перенесен на следующую неделю», – сказал Полозов.

Он также заявил, что проблем с допросом Константинова по «делу Чийгоза» возникнуть не должно.

«Поскольку суд уже вынес решение о том, что Константинов подлежит допросу, то я думаю, что не будет каких-то существенных проблем с его явкой. В текущем режиме на следующей неделе, скорее всего, мы его и допросим», – отметил Полозов.

На заседании 11 июля в суде по «делу Чийгоза» допрашивают депутата российского парламента от аннексированного Крыма Лентуна Безазиева, на вызове которого настаивала сторона защиты.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.