Центр Симферополя перекроют на два месяца из-за ремонта теплосети – местные власти

Несколько центральных улиц Симферополя намерены перекрыть до 30 сентября в связи с проведением ремонта теплосети. Об этом сообщается на сайте российской администрации города.

«В период с 20 июля по 20 августа временно будет перекрыто движение по улице Карла Маркса от улицы Желябова до Жуковского. Параллельно с 30 июля по 30 августа движение будет перекрыто от улицы Толстого до Желябова. И завершающий этап, с 30 августа по 30 сентября будет ограничено движение от переулка Галерейный до улицы Толстого», – цитирует пресс-служба исполняющего обязанности начальника отдела российского ГИБДД по Симферополю Павла Павлюкова.

В свою очередь, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время совещания заявил, что данная мера является вынужденной, но «необходимой для повышения уровня качества жизни горожан».