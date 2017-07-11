«Украинский диверсант» Захтей признал вину и отказался от адвоката – СМИ

Арестованный по делу «украинских диверсантов» Андрей Захтей, который находится под арестом в аннексированном Крыму, признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом 10 июля сообщает российское издание «Медиазона» со ссылкой на источник, который знаком с ходом расследования.

По информации ресурса Qiriminfo, который также ссылается на свой источник, одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ Захтея от адвоката.

Крым.Реалии пытаются связаться с защитой Захтея, чтобы узнать подробности ситуации.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в аннексированный Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.