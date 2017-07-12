В Севастополе уверяют, что дороги в городе ремонтируют круглосуточно

Управление «Севавтодор» уверяет, что ремонт дорог в городе ведется 6 дней в неделю в круглосуточном режиме, но основные работы проходит все же в ночное время. Об этом говорится на сайте подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Ведутся работы во всех районах города, в том числе, в отдаленных. В частности, по просьбе жителей села Первомайка, восстановлен изношенный верхний слой на ул. Ясная. Ремонт завершен на 95%. На Северной стороне оперативно производится ямочный ремонт. Продолжаются работы на участке дороги ул. Меньшикова – ул. Степаняна протяженностью 2 км. До конца месяца дорожное полотно будет полностью восстановлено и термопластиком нанесена горизонтальная дорожная разметка», – отметил главный инженер «Севавтодор» Дмитрий Ягунов.

По информации правительства, в течение месяца завершится восстановление верхнего слоя покрытия на ул. Декабристов, изношенного верхнего слоя на ул. Героев Севастополя от остановки Матрос Кошка до ул. Загорулько, начнутся работы на ул. Косарева.

В апреле российский глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что на ремонт дорог в городе выделяют 1,7 млрд рублей (порядка 30 миллионов долларов).

В начале марта участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, для легковых автомобилей, автобусов и фур организовали объезд.

На ремонт участка трассы выделили 70 миллионов рублей (более 33 млн грн – КР). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 млн 900 тыс. грн – КР).