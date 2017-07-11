Россия: служба по исполнению наказаний просит суд отправить Навального в колонию

В России Федеральная служба по исполнению наказаний обратилась в Симоновский суд Москвы с просьбой заменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальное лишение свободы.

В рамках какого именно дела ФСИН требует заменить условный срок Навальному на реальный, не уточняется.

В суде отметили, что обращение службы исполнения наказаний зарегистрировано, однако процессуальное решение по нему пока не принято.

Навальный приговорен к пяти годам условного лишения свободы по делу «Кировлес» и еще к трем с половиной – по делу «Ив Роше». 29 июня ФСИН предупредила оппозиционера о возможной замене условного срока на реальный – из-за антикоррупционной акции, организованной им 12 июня.

Ранее ФСИН уже дважды обращалась в суд с требованием отправить Навального в колонию, однако оба раза суд отклонял просьбу ведомства.