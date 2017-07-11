Тигренок из сафари-парка «Тайган» стал символом детского кинофестиваля в «Артеке»

Амурский тигренок из сафари-парка «Тайган» стал символом кинофестиваля «Алые паруса», закрытие которого прошло 8 июля в детском лагере «Артек». Об этом 11 июля Крым.Реалии сообщил владелец парка Олег Зубков.

По его информации, идея сделать тигренка талисманом фестиваля принадлежит известному российскому цирковому артисту Эдгарду Запашному.

«С «Артеком» у нас давние и теплые взаимоотношения. Во время проведения детского кинофестиваля в «Артеке», его участники посещали парк львов «Тайган». В том числе, нас посетили и руководитель кинофестиваля Наталья Громова, а также заслуженный артист России Эдгар Запашный. Им и пришла в голову мысль о талисмане для кинофестиваля. Ну, а в Артеке на закрытии кинофестиваля появление тигренка произвело фурор и явилось прекрасной изюминкой закрытия. Артековцы сами дали имя тигренку – Артек», – рассказал Зубков.

Детский кинофестиваль «Алые паруса» проходил в «Артеке» со 2 по 8 июля. Программа фестиваля включала в себя не только показ детских и подростковых фильмов, но и съемки артековцами собственных короткометражек.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.



