Крымчанин утверждает, что его похитили неизвестные и устроили «допрос» на пустыре

Вечером, 10 июня, в аннексированном Крыму жителя Ленино Петра Бородина неизвестные похитили из-под его дома и устроили «допрос» на пустыре. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил сам Бородин.

Накануне в социальной сети Фейсбук появилось видеообращение крымчанина, который рассказал о похищении.

«Приехал с работы и лег спать. Потом мне позвонили и сказали, что едет ко мне какой-то друг, который не видел меня четыре года. Смотрю, какая-то машина подъехала. Из машины сказали «садись». Я сел, и мне там начали допросы устраивать. Обзывали меня. Спрашивали про какого-то Олега. Сказал, что не знаю, после чего начали мне угрожать. Я молчал и ничего не говорил», – сказал Бородин.

По словам крымчанина, спустя некоторое время ему в бок приставили пистолет и отвезли в пустырь возле Феодосии.

«Вывезли. Начали угрожать. Спрашивали за какую-то организацию, в которой я якобы состоял, кому-то что-то рассказывал – бред всякий. Один достал пистолет и начал стрелять в воздух. Пугали меня. Заставили меня написать, что я в никакой организации не состою, ознакомлен с опросом», – сказал Бородин

Бородин добавил, что спустя три часа его отвезли к дому и сказали: «давай останемся друзьями». Он предположил, что это были сотрудники российского ФСБ.

Российские силовики не комментируют заявление крымчанина о факте похищения неизвестными.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.