Деятельность Крымского государственного медицинского университета имени Георгиевского планируют возобновить в Херсоне. Об этом шла речь на рабочем совещании 11 июля с участием представителей херсонских властей и Луганского государственного медицинского университета, который после начала боевых действий на Донбассе принял решение переехать из Луганска в город Рубежное, сообщают на сайте Херсонской ОГА.

По сообщению пресс-службы облгосадминистрации, на совещании обсудили выделение помещения для вуза – 9-ти этажное здание ЦКБ «Изумруд», в котором планируют разместить административный корпус и все теоретические кафедры.

«Вопрос преподавательского состава возможно закрыть собственными ресурсами. К тому же, уже есть предварительная договоренность с профессорами других медицинских вузов страны по сотрудничеству с новосозданным херсонским медицинским университетом», – сообщил начальник управления образования, науки и молодежи Херсонской ОГА Евгений Криницкий.

Участники совещания также рассмотрели возможные варианты ускорения процесса создания Крымского государственного медицинского университета в Херсоне. В частности, рассматривают варианты создания либо частного, либо муниципального вуза, сообщают в пресс-службе.

При этом губернатор Херсонской области Андрей Гордеев выразил мнение, что вуз должен оставаться государственным.

«Мы должны сохранить Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского на новой херсонской базе. Все остальные варианты неприемлемы и непрофессиональными», – отметил Гордеев.

В 1931 году в Симферополе основали Крымский медицинский институт. В июле 1995 года он был аккредитован по IV уровню с предоставлением автономии. В декабре 1995 года постановлением Кабмина Украины институту присвоили имя Георгиевского, бывшего ректора вуза. В январе 1998 года Крымский мединститут преобразовали в университет. После аннексии Крыма российские власти создали на базе КГМУ Медицинскую академия имени Георгиевского и включили ее в состав «Крымского федерального университета».

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.