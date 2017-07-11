В Москве на Новодевьичем кладбище похоронили Илью Глазунова

В столице России Москве на Новодевьичем кладбище 11 июля похоронили художника Илью Глазунова, сообщает Радио Свобода.

Глазунов скончался 9 июля от остановки сердца. Ранее прошло отпевание российского живописца в Богоявленском соборе. Попрощаться с художником пришли сотни человек, включая его выпускников, сообщает издание.

Глазунов был основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Его картины были отмечены темой «страданий» русского народа и прославлением его особой миссии.

Глазунов много работал в жанре официального портрета деятелей политики и культуры