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В Москве на Новодевьичем кладбище похоронили Илью Глазунова

Художник Илья Глазунов и президент Владимир Путин

В столице России Москве на Новодевьичем кладбище 11 июля похоронили художника Илью Глазунова, сообщает Радио Свобода.

Глазунов скончался 9 июля от остановки сердца. Ранее прошло отпевание российского живописца в Богоявленском соборе. Попрощаться с художником пришли сотни человек, включая его выпускников, сообщает издание.

Глазунов был основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Его картины были отмечены темой «страданий» русского народа и прославлением его особой миссии.

Глазунов много работал в жанре официального портрета деятелей политики и культуры

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