Украина готовит ряд инициатив к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН, в частности, по деоккупации Крыма. Об этом 11 июля в эфире программы «Ваша Свобода» сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Что касается Крыма: речь идет о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов для того, чтобы все-таки Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН, конкретно, которые будут касаться Крыма, в части его деоккупации», – сказал Елисеев.

Он также добавил, что вопросы Крыма и Донбасса – это «альфа и омега» в переговорах с международными партнерами.

Следующая, 72-я, сессия Генеральной ассамблеи ООН должна открыть 12 сентября.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».