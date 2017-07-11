Россия критикует планы Украины ввести для россиян особый режим поездок

Министерство иностранных дел России раскритиковало 11 июля объявленные накануне планы Украины ввести особый режим пересечения украинской границы и контроля за передвижением в стране для граждан России.

Как заявила пресс-служба российского МИД, таким образом «Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран», поскольку, по мнению Москвы, для «нынешнего киевского режима», как там называют власти Украины, наличие у украинцев многочисленных родственников, друзей и знакомых в России «является, очевидно, реальной угрозой».

Планы Киева в Москве также объявили «готовностью построить новый железный занавес» и «отгородиться новой «Берлинской стеной» и называли их «печальными».

В понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было решено с целью дать последовательный и системный комплексный ответ на «террористические угрозы, которые создает Россия» внутри Украины, ввести для граждан России особый режим пересечения украинской границы и контроля за передвижением в стране.

Речь идет об обязательных требованиях к россиянам по предварительной регистрации поездки по специальной системе, которую должно разработать Министерство иностранных дел, регистрации на территории Украины в месте временного пребывания и необходимости подавать информацию об их пребывания на территории Украины. Как заявил после заседания министр иностранных дел Украины Павел Климкин, такая система будет лучше, чем введение для граждан России визового режима, о чем думали раньше.

Кроме того, на заседании СНБО также решили ввести биометрический контроль для всех иностранных граждан на въезде в Украину с созданием реестра биометрических данных. Это решение должны выполнить не позднее конца этого года, а возможно, и раньше, как только будут созданы технические возможности для этого. Украинские чиновники отмечают, что это решение не создаст никаких практических неудобств для граждан стран Европейского союза или других стран, где уже введены биометрические паспорта.