Законопроект о реинтеграции отдельных районов Донбасса Администрация президента Украины согласовывает с «ключевыми партнерами» США, Германией и Францией. Об этом в эфире Радiо Свобода заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Таково поручение Совета национальной безопасности и обороны, отметил Елисеев.

По его словам, первая реакция западных партнеров по законопроекту была «обнадеживающей».

«Сейчас мы по вчерашнему поручению СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партнерами США, Германией, Францией для того, чтобы с ними согласовать и скоординировать проект. Потому что он действительно касается Минского процесса, урегулирования, и для нас очень важно, чтобы была поддержка этого проекта нашими партнерами. Мы уже получили первую, я сказал бы, обнадеживающую реакцию со стороны партнеров. Будем работать дальше», – отметил Елисеев.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса может быть внесен в Верховную Раду в сентябре.

14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил о поручении разработать законопроект по реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату их под контроль Украины. По его словам, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

Впоследствии в эфире Радiо Свобода народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Рудык заявил, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса термин «АТО» могут заменить на термин «самооборона государства».