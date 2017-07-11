Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности Розенблата, но согласия на арест не дала

Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Борислава Розенблата.

Представление генерального прокурора о согласии на привлечение к уголовной ответственности поддержали 296 народных депутатов, представление о задержании – 183, а по аресту – 181 депутатов при минимально необходимых 226.

Борислав Розенблат, которого исключили из фракции «Блок Петра Порошенко», и Максим Поляков из фракции «Народный фронт» являются фигурантами так называемого «янтарного дела».

21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 000 долларов, в действиях Полякова – признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Этих депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря. Депутаты обвинения следствия отвергают.

На прошлой неделе регламентный комитет рассматривал представление ГПУ относительно Полякова и Розенблата. 6 июля регламентный комитет парламента назвал недостаточно обоснованными представление о Полякове, 7 июля комитет признал обоснованным, законным и мотивированным представление ГПУ относительно Розенблата.

Как пояснил депутат от фракции «Народный фронт», исполняющий обязанности председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник, различие между решениями по представлениям о Розенблате и Полякове обусловлено качеством доказательной базы. Зато в НАБУ, которое расследует так называемое «янтарное дело», отметили, что представления о Полякове и Розенблате были подготовлены на основании тех же материалов и доказательств. Сегодня Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, но не позволила арест и задержание Полякова.