Радио Крым.Реалии: Биометрия на границах и «списание» банковских долгов с крымчан

Какие детали решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о биометрическом контроле на пунктах пропуска в Украину и когда решение вступит в силу? Что означает анонсированное «списание» долгов крымчан перед украинскими банками? Что требует Siemens в суде против российской госкомпании «Технопромэкспорт» за поставку турбин в Крым?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с экспертом общественной организации «Европа без границ» Екатериной Кульчицкой, народным депутатом Украины Виктором Чумаком, главой координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму Викторией Жуковской, главным финансовым аналитиком РА «Эксперт Рейтинг» Виталием Шапраном, шеф-редактором портала «Финансовый клуб» Русланом Черным, экс-министром топлива и энергетики Украины Иваном Плачковым, бывшим заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадимом Улидой и немецким журналистом Бернхардом Клазеном.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.