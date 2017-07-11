Декларация Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины будет использоваться против России в международных судах. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал 11 июля профессор международного права Евгений Цыбуленко. По его словам, принятый в Минске документ является официальной юридической фиксацией агрессии России против Украины.

«Одно дело – это статьи в прессе, заявления политиков, пусть и официальные. Другое дело – когда агрессия России официально сформулирована в юридическом документе. Преступления против мира и человечества, военные преступления и геноцид не имеют сроков давности. Если Россию сложно привлечь к ответственности сейчас, это не значит, что это будет сложно через год или пять лет», – объяснил Цыбуленко.

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Украинский политолог Евгений Магда считает, что на какую-либо действенную помощь со стороны ОБСЕ Украине рассчитывать не стоит. Он напомнил, что среди государств-членов ОБСЕ находится, в том числе, и Россия, которая всегда будет голосовать против помощи Украине.

«На Россию не влияют и более весомые решения в системе международного права, потому что российское руководство достаточно последовательно поставило себя вне международного права. Решение в ОБСЕ, как и в других международных организациях, принимаются консенсусом. Поэтому говорить о том, что это (помощь Украине – КР) будет реализовано, на сегодня надежды на это нет. Так же, как и надежды на исключение России из ОБСЕ», – подчеркнул Магда.

7 июля Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на протесты со стороны российских представителей. В этом документе выражена резкая критика действий России, призывы остановить оккупацию украинских территорий, освободить украинских политзаключенных и заложников. При обсуждении проекта почти все представители России выступили против принятия резолюции, назвав ее антироссийской. Но большинство членов ПА ОБСЕ выступили в поддержку украинского предложения.

Раздел о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение действий России в Крыму и на Донбассе имеются и в итоговой декларации, принятой 9 июля на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Минске.

Всего на сессии ПА ОБСЕ приняли три резолюции в поддержку Украины.