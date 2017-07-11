Дельфины в Крыму могут гибнуть из-за строительства Керченского моста и военных учений – украинский ученый

Дельфины в Черном море возле побережья Крыма могут гибнуть из-за строительства Керченского моста и военных учений России на полуострове. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал 11 июля украинский ученый-зоолог, специалист по дельфинам Павел Гольдин.

«Играет роль такой фактор, как акустическое загрязнение моря, в котором принимают активное участие военные корабли. Установка свай для моста также усиливает акустическое загрязнение моря. Для того, чтобы это доказать, нужно собирать материал и делать анализ. Но вообще вся акустическая деятельность в этом районе внушает сегодня большую тревогу», – рассказал Гольдин.

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Нехватка корма и сети рыбаков – две другие причины массовой гибели дельфинов. Об этом рассказали в российской экологической научной организации «Безмятежное море», которая работает в аннексированном Крыму.

«Мы находим детенышей, например, азовки, или новорожденных, у которых даже зубы еще не прорезались. Это очень худые животные с проваленными шеями и головой. Это явно говорит о недостатке пищи. Очень часто дельфины гибнут, попадая в сети. Задыхаются, запутываются. Пару недель назад мы обнаружили афалину, у которой обрезан хвост. Это явный признак того, что она запуталась в сетях. И чтобы не обрезать сети, рыбаки просто отрубили ей хвост и выбросили», – рассказали специалисты.

При этом наличие дельфинов важно для экосистемы, объясняют эксперты. Без этих морских млекопитающих в море может исчезнуть вся рыба, говорит специалист по дельфинам Павел Гольдин.

«Когда у нас почти не стало дельфинов под действием советского промысла в 60-е годы, вслед за этим сразу же начались проблемы с рыболовством. И в конце 80-х годов это привело к тому, что на протяжении нескольких лет вообще практически не было рыбы. Даже уловы хамсы были на нулевом уровне», – рассказал Гольдин.

В Крыму участились случаи массовой гибели дельфинов. 8 июня на одном из пляжей Керчи был найден дельфин-азовка с раной на голове. Шесть трупов морских млекопитающих накануне нашли на пляже Балаклавы. В мае 2017 года сообщалось о массовой гибели дельфинов на полуострове. Российская Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура отчиталась о начале расследования по причине массовой гибели дельфинов в районе Черного моря.