Минобороны: в Сирии погиб российский военный советник

Российский военный советник Николай Афанасов погиб в Сирии в провинции Хама в результате минометного обстрела.

Об этом сообщает во вторник 11 июля «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны России.

По официальным данным российского военного ведомства, с начала военной операции в Сирии в сентябре 2015 года, там погибли более 30 российских военнослужащих.

Согласно информации агентства Reuters, официальная статистика занижена, по меньшей мере, в четыре раза. В российском оборонном ведомстве опровергают эту информацию.