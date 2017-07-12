США: сын Трампа обнародовал переписку с предложениями из России о компромате на Клинтон

Сын президента США Дональда Трампа обнародовал свою электронную переписку 2016 года о предложении из России предоставить информацию на помощь кампании его отца.

Четыре страницы такой переписки, обнародованные Дональдом Трампом-младшим в Твиттере, свидетельствуют, что публицист Роб Голдстоун предлагал ему тогда устроить встречу с российским юристом Натальей Весельницкой и объяснял: она заявила, что связана с властью России и имеет от нее деликатные данные о якобы незаконных финансовых взносах в кампанию соперницы нынешнего президента Хиллари Клинтон, которые могут пойти ей во вред.

В одном из писем в начале июня 2016 Голдстоун, в частности, написал, что существующая в России информация «разоблачит» Клинтон и ее собственные сделки с Россией и будет очень полезна для Трампа-старшего. По словам публициста, эта информация «очень высокого уровня и деликатная» и является элементом «поддержки Трампа со стороны России и ее власти». В ответ Трамп-младший написал: «Если это то, что вы говорите, мне это нравится – особенно позже этим летом».

В сопроводительном тексте к этой публикации Трамп-младший заявил, что у Весельницкой на самом деле не было такой информации и она хотела только говорить о теме усыновления российских детей в США, которое Москва запретила в ответ на американский «акт Магнитского» о санкциях против российских чиновников-нарушителей прав человека .

Именно Весельницкая ранее во вторник заявила на американском телеканале NBC, что не имеет никаких связей с властями России и хотела обсудить только «акт Магнитского».

В выходные американское издание The New York Times сообщило, что Трамп-младший встречался с Весельницкой 9 июня 2016, в разгар президентской кампании и за неделю до сообщений американских средств информации о вмешательстве российских хакеров в компьютерные системы Демократической партии и похищения тысяч электронных писем, обнародование содержания которых пошло во вред Клинтон. По данным издания, что сослалось на три различные источники, Голдстоун, который помог организовать эту встречу, заявлял Трампу-младшему, что потенциально вредная для Клинтон информация предоставляется как «элемент усилий власти России в поддержку кандидатуры его отца».

В понедельник адвокат Дональда Трампа-младшего Алан Фьютерфас заявлял, что его клиент не совершил никаких нарушений и готов сотрудничать с расследованием по делу возможных незаконных контактов окружения нынешнего президента с российскими официальными лицами во время кампании.

Такие расследования в настоящее время ведут отдельно Федеральное бюро разведки США и ряд комитетов обеих палат Конгресса, также расследуют данные о кибервмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.