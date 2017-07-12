Власти в Крыму утверждают, что накопленной питьевой воды хватит до конца курортного сезона

Российские власти аннексированного Крыма утверждают, что водохранилища полуострова накопили 234 миллиона кубометров питьевой воды, что обеспечит Крым минимум до конца курортного сезона. Об этом сказал глава подконтрольного Кремлю Комитета по водному хозяйству Крыма Игорь Вайль.

«Сегодня к концу паводкового периода накоплено около 234 миллионов кубометров воды. В прошлом году на эту дату у нас было порядка 190 миллионов кубометров воды», – цитирует Вайля «РИА Крым».

По его словам, в лучшей ситуации с обеспечением водой находятся Симферополь и города Южного берега Крыма, поскольку там вода стекает с гор. Хуже водоснабжение севера и восточной части полуострова.

После аннексии Крыма Россией подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.