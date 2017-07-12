Под Симферополем произошла двойная авария: есть несовершеннолетние пострадавшие

Под Симферополем произошло двойное ДТП, в результате которого были травмированы двое несовершеннолетних. Об этом сообщает подконтрольная Кремлю Госавтоинспекция Крыма.

Столкновение автомобилей произошло в тоннеле, на выезде из Симферополя в сторону Евпатории. Первая авария произошла с участием «Рено» и автобуса, когда владелец «легковушки» врезался во второе транспортное средство. После этого, пытаясь объехать первое ДТП, КАМАЗ врезался в «Шкоду», где, кроме других пассажиров, находились не пристегнутые дети.

В результате аварии трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.