Ялтинские депутаты назначили временно исполняющего обязанности главы администрации города

Во вторник, 11 июля, подконтрольные Кремлю депутаты Ялтинского городского совета на внеочередной сессии приняли отставку главы администрации города Андрея Ростенко и проголосовали за назначение Елены Сотниковой на должность временно исполняющего обязанности. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Москве правительства Крыма.

Андрей Ростенко в ходе брифинга сказал, что «множество задач, поставленных перед ним, были успешно реализованы».

«Я рад, что регион начал заметно преображаться. Мы вели активную работу по высадке цветов, благоустройству существующих и созданию новых скверов и памятников, в борьбе с торговлей в непредназначенных для этих целей местах, в борьбе с пиратской расклейкой объявлений, развитию города и созданию комфортного и безопасного для гостей и жителей курорта», – отметил он.

Ранее подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уволил нынешних министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова, а также анонсировал отставку Ростенко.