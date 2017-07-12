Комитет защиты журналистов критикует украинское расследование дела Шеремета

Международная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) в новом отчете критикует расследование, проведенное властями Украины по делу о гибели журналиста Павла Шеремета, заявляя, что оно вызывает больше вопросов, чем ответов, спустя почти год после убийства.

Отчет под названием «Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов» обнародован 12 июля. Авторы отчета заявляют о необходимости проведения независимого расследования.

«Украинская власть заявляет, что она настроена на раскрытие убийства Павла Шеремета, но не предлагает никаких очевидных доказательств в поддержку своей основной версии расследования – российского следа», – заявила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

В отчете, разработчиком которого является Кристофер Миллер, американский репортер, корреспондент Радіо Свобода, работающий в Киеве, также говорится, что «значительная часть косвенных доказательств указывает на украинский след в этом деле, вызывая вопрос, почему власть продвигает российскую версию и не скрывает ли она доказательства, чтобы защитить кого-то влиятельного».

Президент Украины Петр Порошенко накануне заявил, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Порошенко, который провел встречу с семьей Шеремета и представителями международной организации «Комитет защиты журналистов», подчеркнул свою заинтересованность в прозрачном расследовании убийства Шеремета.

Недавно в интервью проекту Радіо Свобода «Настоящее время» генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве журналиста.

Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинская власть квалифицирует смерть журналиста как умышленное убийство. К этому времени официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета нет.

10 мая этого года журналисты проекта «Слідство.Інфо» вместе с представителями международной сети OCCRP презентовали в Киеве документальный фильм об убийстве Павла Шеремета. Авторы фильма-расследования «Убийство Павла» заявляют, что им удалось разоблачить детали, на которые официальное следствие не обратило внимания.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х-2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии – «Первого канала». Последние пять лет жил в Киеве, работал в «Украинской правде», а также на радио «Вести».