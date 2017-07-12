Официальный журнал ЕС опубликовал решение о ратификации соглашения с Украиной

Официальный журнал Европейского союза 12 июля обнародовал решение об окончательной ратификации Советом Евросоюза Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

Совет Европейского союза 11 июля окончательно одобрил это соглашение.

Будущее этих договоренностей было в неопределенности после того, как в 2016 году в Нидерландах большинство участников рекомендательного референдума (при этом в референдуме приняли участие лишь более 32% избирателей) высказалось против соглашения с Украиной. В этом году парламент Нидерландов повторно поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

В Киеве 12 июля открывается 19-й саммит Украина – Европейский союз. Ожидается, что саммит приветствует окончательную ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которая вступит в силу с 1 сентября.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на саммите Украина – ЕС в Киеве будет идти речь о переходе на новый этап партнерства между Украиной и Европейским союзом.