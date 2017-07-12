Бывший депутат от «Партии регионов» обвинил российского губернатора Севастополя в преступлении

Бывший депутат Верховной Рады Украины от «Партии регионов» Вадим Колесниченко подал в Следственный комитет России заявление о совершении преступления со стороны назначенного Кремлем исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Текстом заявления располагают Крым.Реалии.

Колесниченко недоволен тем, что российские власти «пытаются лишить его конституционного права зарегистрироваться и быть избранным губернатором Севастополя».

В своем заявлении он просит проверить факты использования административного ресурса при сборе подписей за кандидатуру Дмитрия Овсянникова, выдвинутого партией «Единая Россия». По словам Колесниченко, в настоящий момент в поддержку Овсянникова отдали свои подписи почти 100 из 118 муниципальных депутатов, что делает практически невозможным участие в выборах альтернативных кандидатов.

Несколько дней назад бывший украинский нардеп подал заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность российского губернатора Севастополя от партии «Великое Отечество». Однако, чтобы зарегистрироваться, ему необходимо собрать в свою поддержку 12 подписей депутатов муниципальных советов. Согласно российскому законодательству, эта процедура называется «муниципальный фильтр».

Колесниченко с 1996 по 2014 год был депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов. Активно агитировал за участие в «референдуме о присоединении» Крыма к России. В 2016 году недолгое время исполнял обязанности советника подконтрольного Кремлю губернатора Севастополя Сергея Меняйло.