Аксенова наградили медалью за развитие Ингушетии

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздничных мероприятиях, которые были приурочены к 25-летию российской республики Ингушетия и проходили в ее столице Магасе. Там Аксенова наградили юбилейной медалью. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

Сообщается, что медали, специально выпущенные к 25-летию республики, вручали «за вклад в социально-экономическое развитие региона, активную общественно-политическую деятельность».

Такими медалями, кроме Аксенова, наградили представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева, заместителя председателя Совета Федерации России Ильяса Умаханова, глав Дагестана Рамазана Абдулатипова, Северной Осетии Вячеслава Битарова и Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

Республика Ингушетия – один из субъектов России, республика в ее составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. В ноябре 1991 года состоялся референдум об образовании Ингушской Республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года Верховный Совет России принял закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации».