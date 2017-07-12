Эксперт: Биометрический контроль на границе с Украиной «негативно отразится на крымчанах»

Введение биометрического контроля для иностранцев, пересекающих границу Украины, негативно отразится на жителях аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Такое мнение 12 июля в эфире Радио Крым.Реалии высказала эксперт общественной организации Украины «Европа без границ» Екатерина Кульчицкая. Она считает, что от России обязательно последует ответный шаг.

«Больше всего в этой ситуации пострадают жители Крыма. Особенно те крымчане, которые до сих пор не приняли российское гражданство и являются обладателями украинских паспортов. Возможно, будут проблемы у жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Контрмеры со стороны России возможны, вплоть до введения визового режима с Украиной», – сказала она.

При этом спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян 11 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил о том, что намерения Украины ввести биометрический контроль для иностранцев, пересекающих украинскую границу, не касается жителей аннексированного Крыма.

Накануне президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны сказал, что Украина введет биометрический контроль для иностранцев, пересекающих украинскую границу.