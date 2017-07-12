В Женеве 11 июля обсудили нарушения прав коренных народов Украины в условиях российской аннексии Крыма в рамках 10-й сессии Экспертного механизма ООН по правам коренных народов. Инициаторами обсуждения выступили представители Меджлиса крымскотатарского народа и Крымскотатарского ресурсного центра.

Активисты подчеркнули факт отсутствия реакции со стороны России на промежуточное решение Международного суда ООН об отмене запрета деятельности Меджлиса, об этом Крым.Реалии рассказал ​украинский юрист-международник Борис Бабин.

Он сообщил, что украинские представители встретились со Специальным докладчиком ООН по вопросам коренных народов.

«Среди прочего обсуждались вопросы похищений и убийств представителей коренных народов в Крыму, противоправный запрет Меджлиса и отказ России соблюдать нормы Декларации ООН о правах коренных народов. В работе Экспертного механизма принял активное участие и представитель крымчакского народа юрист Вячеслав Ломброзо», – отметил Бабин.

На встречу прибыл активист крымскотатарского национального движения, координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров. Он проинформировал участников о пропавших без вести и погибших за период контроля России над Крымом.

Член Меджлиса крымских татар Эскендер Бариев обозначил действия России в Крыму, «которые грубо нарушают Декларацию ООН о правах коренных народов, Всеобщую Декларацию о правах человека, 4-ю Женевскую конвенцию».

Крымскотатарский ресурсный центр представил выставку о коренном народе Крыма, ряд портретов политических заключенных, пропавших без вести и погибших за период российской аннексии полуострова.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием» и опасаются, что такие действия российских правоохранителей оставят мировое сообщество без объективной информации из Крыма.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.