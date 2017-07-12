Уникальность компании Siemens защищает ее от ответственности за турбины в Крыму – эксперт

Уникальность немецкой компании Siemens защищает ее от ответственности за турбины, которые оказались в аннексированном Крыму в обход санкций. Такое мнение 12 июля в эфире Радио Крым.Реалии высказал бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида.

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«Теоретически Украина может ввести санкции в отношении Siemens, но практически, это вряд ли произойдет. Поскольку Siemens – это мировая компания. Они производят оборудования машиностроения очень широкого спектра. Это оборудование используется в сфере энергетики Украины. И не только Украины», – считает он.

По мнению немецкого журналиста Бернхарда Клазена, из-за инцидента с турбинами в аннексированном Крыму компания Siemens понесет репутационные убытки.

«В Германии многие газеты пишут про турбины, которые Siemens якобы поставил в Крым. В компании говорят, что их обманула Россия. Но это ведь не стиральные машинки. Нельзя отправить турбины непонятно куда. По крайней мере, начать эксплуатацию этих турбин могут только техники Siemens. Рано или поздно, они откажутся от этой сделки, либо признают, что они знали о поставке и участвовали в этом. Они имеют очень хорошую репутацию на рынке. Но мне кажется, то, что происходит с турбинами, может навредить компании», – отметил журналист.

Концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск против российской государственной компании «Технопромэкспорт», которую германский концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в аннексированный Крым, сообщают российские СМИ.

Дата предварительного рассмотрения дела пока не назначена.

По данным обнародованного ранее расследования агентства Reuters, турбины, о которых идет речь, произвело на территории России, в Санкт-Петербурге, совместное предприятие с российской стороной, в котором немецкая компания имеет 65%.

При этом турбины официально предназначались для планируемой электростанции на Таманском полуострове в России, Siemens еще в предыдущие года принимал от своих российских контрагентов письменное обязательство, что эти турбины не окажутся в аннексированном Крыму.