Россия: главу штаба Навального подозревают в создании компьютерного вируса

В России главу предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова заподозрили в нарушении авторских прав и создании вредоносных компьютерных программ. Соответствующее распоряжение начальника межмуниципального управления МВД России «Красноярское», полковника Геннадия Березина, Волков опубликовал в своем Твиттере.

Согласно распоряжению, в красноярском штабе Навального должны быть удалены все компьютеры, документы и «предметы», которые могут иметь отношение к делу.

Утром 12 июля российская полиция провела обыск в предвыборном штабе Навального в Красноярске и изъяла технику. Накануне был задержан и допрошен координатор штаба Руслан Руденко. Изъятые у него агитационные материалы в поддержку Навального в течение месяца будут проверять на экстремистское содержание.

Волков отверг обвинения и заявил, что цель операции – помешать кампании.

Антикоррупционный блогер Навальный активно проводит кампанию к выборам президента, запланированным в России на март 2018 года.

С начала июля полиция под разными предлогами обыскала штабы Навального в нескольких городах, включая Москву. Изымали листовки и газеты, проверяли компьютеры, задерживали волонтеров. Навальный возглавил общенациональные антикоррупционные протесты в России в этом году.