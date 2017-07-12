В Госдуму России внесли законопроект о штрафах за «клеветническую информацию» в соцсетях

Депутаты «Единой России» внесли в российскую Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы на сумму от 3 до 5 миллионов рублей (от 49,3 до 82,3 тысячи долларов) за отказ удалить информацию, что «порочит честь и достоинство», и противоправный контент из социальных сетей. Для юридических лиц размер штрафа увеличивается в десять раз.

Законопроект обязывает все социальные сети и мессенджеры, которыми пользуются более двух миллионов россиян, открыть представительство в России.

Специального подразделения, которое будет следить за проверкой информации в соцсетях для этого закона, власти России создавать не будут. Контролировать процесс будут операторы. Они должны создать условия, чтобы пользователи могли жаловаться на противоправную информацию, и ее можно было бы заблокировать «в течение суток».

Эти меры, по мнению авторов законопроекта, следует рассматривать как превентивные, которые позволят бороться с распространением «противоправной информации» и при этом не блокировать ресурсы.

Когда именно будут рассматривать законопроект – пока неизвестно.