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Овсянников выделил на агитацию в сотни раз больше других кандидатов в губернаторы Севастополя

Дмитрий Овсянников, архивное фото

Подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности главы Севастополя Дмитрий Овсянников выделил на предвыборную агитацию на предстоящих губернаторских выборах 20 млн 500 тысяч рублей (около 8,5 млн грн – КР). Соответствующие данные обнародовала газета «Севастопольские известия», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно опубликованной информации, в начале июня Овсянников уже потратил 200 тысяч рублей (около 83 тысяч грн – КР). Из них 143 850 рублей (около 60 тысяч грн – КР) на сбор подписей в свою поддержку. Также в банке указали, что ни граждане, ни юрлица не жертвовали деньги на кампанию Овсянникова.

Фонд другого кандидата – полковника запаса, экс-служащего центрального аппарата ФСБ России Виктора Резанова – составил 500 тысяч рублей (около 210 тысяч грн – КР). Из них кандидат уже потратил 317150 рублей (около 130 тысяч грн – КР). Больше 275 тысяч рублей (около 115 тысяч грн – КР) Резанов заплатил за «работу/услуги».

По данным банка, суммы, предназначенные на агитацию других кандидатов, не превышают 30 тысяч рублей (около 12,5 тысяч грн – КР).

Выборы губернатора аннексированного Севастополя состоятся в единый день голосования – 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского парламента города.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок.

Согласно этому закону, максимум, который каждый кандидат может вложить в собственную рекламу – 100 млн рублей (около 41,5 млн грн – КР). Стартовать с предвыборной агитацией могут с момента подачи заявления о согласии стать кандидатом. Любая агитация может быть оплачена лишь официально – с открытого спецсчета. Сам избирательный фонд состоит из собственных средств кандидата, денег силы, которая его выдвигала, пожертвований от граждан и юрлиц.

Вносить деньги на счета не могут иностранцы и иностранные компании, органы госвласти, юрлица, в которых треть государственных денег, анонимные граждане, религиозные деятели и военные структуры.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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