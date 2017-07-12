Подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности главы Севастополя Дмитрий Овсянников выделил на предвыборную агитацию на предстоящих губернаторских выборах 20 млн 500 тысяч рублей (около 8,5 млн грн – КР). Соответствующие данные обнародовала газета «Севастопольские известия», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно опубликованной информации, в начале июня Овсянников уже потратил 200 тысяч рублей (около 83 тысяч грн – КР). Из них 143 850 рублей (около 60 тысяч грн – КР) на сбор подписей в свою поддержку. Также в банке указали, что ни граждане, ни юрлица не жертвовали деньги на кампанию Овсянникова.

Фонд другого кандидата – полковника запаса, экс-служащего центрального аппарата ФСБ России Виктора Резанова – составил 500 тысяч рублей (около 210 тысяч грн – КР). Из них кандидат уже потратил 317150 рублей (около 130 тысяч грн – КР). Больше 275 тысяч рублей (около 115 тысяч грн – КР) Резанов заплатил за «работу/услуги».

По данным банка, суммы, предназначенные на агитацию других кандидатов, не превышают 30 тысяч рублей (около 12,5 тысяч грн – КР).

Выборы губернатора аннексированного Севастополя состоятся в единый день голосования – 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского парламента города.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок.

Согласно этому закону, максимум, который каждый кандидат может вложить в собственную рекламу – 100 млн рублей (около 41,5 млн грн – КР). Стартовать с предвыборной агитацией могут с момента подачи заявления о согласии стать кандидатом. Любая агитация может быть оплачена лишь официально – с открытого спецсчета. Сам избирательный фонд состоит из собственных средств кандидата, денег силы, которая его выдвигала, пожертвований от граждан и юрлиц.

Вносить деньги на счета не могут иностранцы и иностранные компании, органы госвласти, юрлица, в которых треть государственных денег, анонимные граждане, религиозные деятели и военные структуры.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».