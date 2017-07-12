В Крыму депутат пожаловался генпрокурору России на Яндекс и Google из-за переименования улицы

Депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета от КПРФ Степан Кискин 12 июля направил открытое обращение российскому генпрокурору Юрию Чайке и призвал его наказать причастных к переименованию центральной улицы Карла Маркса в Симферополе в Екатерининскую в картографических интернет-сервисах «Google Maps» и «Яндекс.Карты».

Копии обращения депутат направил в ООО «Яндекс» и ООО «ГУГЛ» – российские отделения одноименных иностранных компаний. Об этом сообщает пресс-служба крымского политика.

Кискин утверждает, что Симферопольский городской совет не принимал решения о переименовании ул. Карла Маркса в ул. Екатерининскую. Депутат назвал такое переименование центральной улицы Симферополя «недопустимым» и «самовольным» и попросил генпрокурора России разобраться в ситуации.

Кискин просит наказать «виновных лиц, причастных к самовольному переименованию улицы... в картографических интернет-сервисах «Google Maps» и «Яндекс.Карты».

Реакции генпрокуратура России на обращение депутата пока не было.

В апреле 2016 года Степан Кискин уже направлял письма с осуждением инициативы российского сенатора от аннексированного Крыма Сергея Цекова по переименованию симферопольских улиц Карла Маркса и Шмидта в улицы Екатерининскую и Потемкинскую президенту России Владимиру Путину, главе российского Совфеда Валентине Матвиенко и главе подконтрольного Москве крымского парламента Владимиру Константинову.

До этого Кискин обращался в российскую администрацию Симферополя, после чего были демонтированы таблички «ул. Екатерининская» на улице Карла Маркса, установленные ранее ООО «Тройка Крым».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».