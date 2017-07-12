«ВКонтакте»: законопроект о миллионных штрафах пользователей невыполним

Представитель социальной сети «ВКонтакте» Евгений Красников утверждает, что законопроект «Единой России» о штрафах за ложный контент в соцсетях является «неисполнимым», сообщает 12 июля РБК.

Красников подчеркнул, что противоправные материалы удаляются из социальной сети согласно действующему российскому законодательству. В пресс-службе соцсети сообщили, что не могут проверять достоверность публикуемой пользователями информации.

В среду депутаты «Единой России» внесли в российскую Госдуму законопроект, который предусматривает штрафы на сумму от 3 до 5 миллионов рублей за отказ удалить «порочащую честь и достоинство» информацию и противоправный контент из социальных сетей. Для юридических лиц размер штрафа увеличивается в десять раз. Законопроект обязывает все социальные сети и мессенджеры, которыми пользуются более двух миллионов россиян, открыть представительство в России.

Эти меры, по мнению авторов законопроекта, следует рассматривать как превентивные, которые позволят бороться с распространением «противоправной информации» и при этом не блокировать ресурсы.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.