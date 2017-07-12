В Крыму сообщают о задержании мародеров, раскопавших массовое захоронение жертв нацизма

В аннексированном Крыму сообщают 12 июля о задержании мародеров, раскопавших место массового захоронения жертв расстрелов нацистских оккупантов времен Второй мировой войны. Массовое захоронение расположено под Симферополем, сообщают крымские СМИ.

Как сообщает управление МВД России по Крыму, полицейские готовили спецоперацию по задержанию в течение месяца.

«Подозреваемыми оказались 68-летний симферополец и его 39-летний сын. Злоумышленники были пойманы на месте преступления – возле памятника жертвам геноцида, расположенном на 10-м километре Феодосийского шоссе, близ Симферополя. У них были обнаружены подготовленные инструменты – лопаты, кирки, ведра, кувалды, а также металлический щуп для поиска в земле пустот. При виде правоохранителей мародеры попытались скрыться», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины вели незаконные раскопки этих могил в 2013 году, за что были приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК России, им грозит лишение свободы на срок до трех лет.