На суде по «делу Умерова» переводчика вновь просили перевести запись передачи АTR

На очередном заседании по «делу Умерова» 12 июля в подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде просматривали видеозапись выступления Ильми Умерова на телеканале АTR от 19 марта 2016 года. Во время просмотра, по ходатайству прокуратуры, присутствовал переводчик Салединов, который осуществлял перевод речи Умерова, на основе которого и строится обвинение против него. Об этом после заседания рассказал сам Ильми Умеров.

Он обратил внимание на то, что текст сегодняшнего перевода не совпадал с тем, который фигурирует в материалах дела. Текст перевода он назвал «подлогом», поскольку он не соответствует тому, что Умеров на самом деле говорил на крымскотатарском языке в эфире.

«Когда речь шла о санкциях международных организаций, стран-партнеров Украины в этом вопросе, был совершен подлог в виде добавления одного-единственного слова. Это слово «надо»: «Надо вынудить Россию уйти из Донбасса и Крыма», – отметил Умеров.

Таким образом, неточный перевод дал возможность обвинению трактовать речь Умерова как призыв, а не выражение его мнение, пояснили защитники одного из лидеров крымскотатарского национального движения.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.