До национализации «Приватбанк» был финансовой пирамидой – НБУ

До национализации «Приватбанк» функционировал как финансовая пирамида, сообщает 12 июля пресс-служба Национального банка Украины.

«Существенный объем обесцененных кредитов – 206,5 миллиарда гривен, из них лишь небольшая часть – кредиты физлицам и МСБ (14,9 миллиарда гривен). Это говорит про рискованную кредитную политику. Для сравнения: объем средств населения в банке на момент вхождения государства в капитал составлял 151,2 миллиарда гривен. То есть, в банке до национализации не было ресурсов для возврата вкладов. ПриватБанк был финансовой пирамидой», – сказала заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, которую цитирует пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе в украинском Нацбанке заявили, что срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев «Приватбанка» истек 1 июля 2017 года, бывшие владельцы банка не выполнили взятые на себя обязательства.

Кроме того, в Минфине добавили, что в ответ на отсутствие действий по «реструктуризации со стороны бывших владельцев «Приватбанк» привлек консорциум компаний Rothschild, EY и FinPoint для ускорения процесса переговоров о реструктуризации кредитов, предоставленных бывшим владельцам банка или лицам, которые прямо или косвенно связаны с бывшими собственниками банка».

После этого один из бывших владельцев «Приватбанка» Игорь Коломойский заявил, что экс-акционеры финучреждения участвуют в переговорах о реструктуризации кредитов.

21 декабря прошлого года «Приватбанк» перешел в государственную собственность, ныне владельцем финучреждения является Министерство финансов Украины.

В течение июня Игорь Коломойский подал в суд ряд исков, направленных против правительства, НБУ и «Приватбанка».