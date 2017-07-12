От Антарктиды откололся гигантский айсберг

Айсберг площадью 5,8 тысячи квадратных километров откололся от Антарктиды и начал дрейфовать на север, сообщает 12 июля Радiо Свобода.

По словам ученых, айсберг образовался в период с 10 июля по 12 июля в результате раскола на леднике Ларсен-С, который развивался годами.

Айсберг размером 175 километров в длину и около 50 километров в ширину является одним из крупнейших, которые наблюдались за последние 30 лет. Потребуется несколько лет, чтобы он растаял. Айсберг весит более триллиона тонн и состоит из объема воды, что вдвое превышает объем озера Эри в США.

Считается, что отделение айсберга не вызвано глобальным изменением климата, и его таяние не повлияет на уровень моря. Однако ученые опасаются, что потеря айсберга может привести к дальнейшему распаду остатков ледникового шельфа. Если антарктические льды, которые содержатся на леднике Ларсен-С, будут откалываться, глобальный уровень океана может подняться примерно на 10 сантиметров, считают исследователи.