Крымчанам не списывают долги перед украинскими банками – эксперт

Жителям аннексированного Крыма придется выплатить долги перед украинскими банками. Такое мнение 12 июля в эфире Радио Крым.Реалии высказал главный финансовый аналитик РА Украины «Эксперт Рейтинг» Виталий Шапран. По его мнению, законопроект, который накануне подготовили российские сенаторы, не списывает долги перед украинскими банками с крымчан.

«Большое смягчение, которое ожидает крымчан, заключается в том, что они больше не будут общаться с другими коллекторами, которые оказались проблемнее в общении, чем украинские банки. И от которых этот проект и защищает. Все эти полномочия теперь передаются в «Фонд защиты вкладчиков». Они и будут теперь выбивать долги. Есть возможность реструктуризации кредитов – продление их обслуживания – не более, чем на два года. Но в проекте нет никаких упоминаний о списании долгов», – объяснил эксперт.

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Привилегии по возможному списанию долгов крымчан несправедливы по отношению к жителям соседней России, которая временно контролирует полуостров, считает руководитель банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг России Михаил Беляев.

«Те, кто заключил с украинскими банками соглашения по кредитам, несет финансовую ответственность. Похвально, что руководство Крыма хочет защитить своих земляков. Но почему именно эти граждане по отношению к жителям России должны получать какие-то привилегии? У нас ( в соседней России – КР) есть люди, которые не могут расплатиться со своими кредитами. И никто их не прощает. Можно было поступить иначе. Переоформить кредиты, списать часть, но не полностью же прощать долг», – считает Беляев.

Комитет Госдумы России по финансовому рынку на заседании во вторник, 11 июля, рекомендовал нижней палате российского парламента принять во втором чтении законопроект, который устанавливает возможность урегулировать долги крымчан перед украинскими банками без личного общения с кредитором, через Фонд защиты вкладчиков.

Украинские банки покинули Крым сразу после аннексии, но президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не отдавать старые кредиты. На полуострове зарегистрировали Фонд защиты вкладчиков, который стал возвращать депозиты клиентам украинских банков.

В конце 2015 года российская Госдума приняла закон, гласящий, что крымчане также обязаны расплатиться по украинским кредитам. По оценкам экспертов, на момент аннексии Крыма общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около двух миллиардов долларов.