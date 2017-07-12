США: кандидат на пост главы ФБР поддержит следствие по России

В США кандидат на должность директора Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил 12 июля, что в случае назначения окажет полную поддержку расследованию по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, которое ведет ФБР.

Как сказал он во время слушания по его кандидатуре в комитете по делам правосудия Сената, он также продолжит расследование ФБР относительно контактов членов избирательной кампании нынешнего президента Дональда Трампа с официальными лицами из России.

По его словам, он считает недопустимым любое вмешательство в это расследование и, наоборот, будет оказывать ему всяческое содействие.

Рэй добавил, что не имеет никаких оснований сомневаться в совместном заключении всех разведывательных служб США, что Россия осуществила вмешательство в президентские выборы.

50-летний Кристофер Рэй был помощником министра юстиции США в 2003-2005 годах, при президенте Джордже Буше-младшем. Предыдущее десятилетие он работал в частной юридической фирме, где его клиентами по уголовным и гражданским делам были, в частности, крупные корпорации и финансовые учреждения. 7 июня Трамп выдвинул кандидатуру Рея на должность директора ФБР. В случае утверждения он заменит Джеймза Коми, которого президент США неожиданно уволил с должности.

Трамп отрицает заявления на темы причастности России к его победе как «выдумки» и называет упомянутые расследования, а также аналогичные расследования сразу в нескольких комитетах обеих палат Конгресса США «охотой на ведьм».