В Раде признали обоснованным представление об ответственности Добкина

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента признал обоснованным представление Генпрокуратуры страны на предоставление согласия о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина, сообщает Радiо Свобода.

При этом комитет считает недостаточно обоснованным, но законным представление по задержанию и аресту Добкина.

По данным стороны прокуратуры, есть опасения, что Добкин будет пытаться избежать следствия. В ходе заседания Добкин заявил о политической, как он считает, основе обвинений против него.

«Вопросы, которые имеет ко мне Луценко (генеральный прокурор Юрий Луценко – ред.), являются больше политическими, потому что ни одного вразумительного доказательства, кроме необоснованных претензий, я не услышал», – сказал депутат.

При этом он заявил, что в Верховной Раде будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

«За неприкосновенность держаться не буду... сам буду голосовать... не согласен с арестом, потому что, знаете, неприкосновенность по этому (представлению – ред.) снимать нельзя, не говоря уже об аресте. Но готов ко всему. Если суждено пройти свой путь ... я там был, как и вы...», – добавил он.

В конце июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина.

По данным ГПУ, Добкин действовал «в интересах председателя ОК «Жилстрой-1», содействовал в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова путем обмана».

По версии силовиков, из собственности территориальной общины Харькова «незаконно выбыли земельные участки общей площадью 61,2 гектара, причиненный ущерб в размере 178 624 598 гривен».

Добкин заявил, что находится в Украине, никуда ехать не собирается и готов ответить на все обвинения прокуратуры. Михаил Добкин с 2006 по 2010 год занимал должность городского головы Харькова, а с 2010 по 2014 год возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.

10-14 июля Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний. После этого в июле завершается шестая сессия Верховной Рады.