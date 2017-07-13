Украинская рок-группа Rеsonance анонсирует выступления в Крыму

Украинская рок-группа Rеsonance анонсирует свои выступления в аннексированном Россией Крыму. Об этом говорится на официальном сайте группы.

Пресс-служба музыкантов сообщает, что группа начнет свой гастрольный тур по Крыму 20 июля с концерта в Ялте, после этого музыканты планируют выступить в Алуште, Керчи и Севастополе. Согласно информации на сайте, 25 июля Rеsonance даст завершающий концерт в Симферополе.

Кроме того, на своем сайте рок-группа Rеsonance анонсирует выступление хора монахов. Отмечается, что 30 августа текущего года хор выступит в российском городе Нижний Новгород, а уже начиная со 2 сентября коллектив планирует выступить в аннексированном Россией Крыму.

В комментарии Крым.Реалии представитель группы 12 июля подтвердил намерения музыкантов выступить в Крыму. При этом он утверждает, что на полуострове выступит некий другой состав группы, который, по информации собеседника, там и базируется.

«Есть несколько программ и, соответственно, несколько составов коллектива. Есть составы, которые ездят на один регион, есть – которые ездят на другой регион. Это чисто южный состав, крымский. Это коллектив, который играет в Крыму и на Краснодарский край (соседней России – КР)», – отметил представитель группы.

Он также рассказал о проблемах, с которыми участники украинской группы столкнулись после концертов в российской Чите 21 июня этого года.

Тогда российские СМИ сообщали, что автобус гастролирующего по соседней России украинского оркестра Rеsonance задержали на посту ДПС в Чите из-за проблем с документами, и музыканты несколько суток жили в гостинице.

На вопрос кореспондента Крыма.Реалии, с какими организациями группа заключает финансовые договоры во время гастролей в Крыму, представитель группы затруднился ответить. По его словам, этими вопросами занимаются организаторы, которые находятся на полуострове.

Украинская рок-группа Rеsonance не первый раз выступает в аннексированном Крыму и соседней России. 25 и 28 февраля 2016 года коллектив дал концерты в Керчи и Севастополе.

Тогда сообщалось, что с гастролями в Крым участники группы прибыли в обход украинских пунктов пропуска. На своей странице ВКонтакте музыканты обнародовали фото прибытия в Керчь на паромной переправе. Тем самым они сами зафиксировали факт нарушения ими украинского законодательства.

Фамилии участников группы Rеsonance в открытых источниках не упоминаются. На своем сайте музыканты называют себя преподавателями консерваторий, в прошлом музыкантами филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженными деятелями искусств.

Украинские Интернет-ресурсы, которые освещали их концерты в последние годы, пишут о них как об украинских исполнителях.