В США надеются ускорить рассмотрение санкций по России и Ирану

В США спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан заявил, что хотел бы скорейшего рассмотрения законопроекта о новых суровых санкциях против России, а также Ирана, но его приходится откладывать по процедурным вопросам.

По словам республиканца Райана, его коллеги сейчас работают вместе с демократами над тем, чтобы вернуть законопроект обратно в Сенат, где его уже одобрили, чтобы там решили эти вопросы, сообщает Радiо Свобода.

Кроме того, сказал спикер, в законопроекте также надо поработать над некоторыми моментами, чтобы «фактически не помочь невольно российским олигархам и нефтяным компаниям».

Между тем известный сенатор-демократ Бен Кардин и еще ряд законодателей заявили, что принятие новых санкций против России надо ускорить, в частности, в свете разоблачения того, что сын президента Дональда Трампа в ходе избирательной кампании встречался с юристом из России, которая заявляла, что предлагает передать в пользу отца деликатную информацию от российской власти, вредную для его тогдашней соперницы Хиллари Клинтон.

Сенат Конгресса США одобрил законопроект 15 июня, за его рассмотрение должна была взяться Палата представителей. Но затем обратили внимание: Конституция США требует, чтобы законопроекты, выполнение которых влияет на поступления в бюджет, должны обязательно начинать рассмотрение в Палате представителей.

Законопроект предусматривает ввести новые жесткие санкции против России за ее вмешательство в президентские выборы в США в прошлом году, которое Москва отрицает. Также документ касается вопросов санкций в отношении Ирана.

Кроме того, законопроект предлагает установить, что эти санкции могут быть облегчены или сняты только с согласия Конгресса, а не единоличным решением президента, как сейчас.

В Белом доме заявили, что поддерживают в документе те моменты, что касаются самих санкций, но категорически против ограничения полномочий президента по их сокращению или снятию и будут добиваться изъять этот пункт. В первую очередь, как заявляли в администрации Дональда Трампа, это касается того, что президенту нужны возможности гибко приспосабливать объем санкций к все время меняющейся дипломатической ситуации в отношениях США с Россией.

По мнению обозревателей, большинство и республиканцев, и демократов в Конгрессе будут против такой поправки в пользу президента.