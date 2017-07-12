Аксенов рассказал, как за 25 лет возродили православие в Крыму

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов напомнил, что за последние 25 лет на территории полуострова было построено множество храмов, часовен, организована деятельность пещерных монастырей. Об этом Аксенов рассказал, комментируя 25-летний юбилей пребывания на крымской кафедре митрополита Симферопольского и Крымского Украинской православной церкви Московского патриархата Лазаря.

«Время служения Владыки ознаменовано расцветом православия в Крыму. За эти четверть века число православных приходов выросло почти в 12 раз, построены десятки храмов и часовен, возрождены многие святыни, дорогие сердцу крымчан. Возродилась молитвенная жизнь в древних пещерных монастырях, Таврическая духовная семинария стала одним из важных центров подготовки священнослужителей для нашей церкви», – говорится в сообщении Аксенова, опубликованного на его странице в Фейсбуке 12 июля.

Аксенов также отметил «общественную деятельность митрополита Лазаря, которая способствует укреплению мира и согласия в Крыму, сохранению традиционных духовных, нравственных и семейных ценностей».

В 2015 года митрополит Симферопольский и Крымский владыка Лазарь был награжден медалью «За доблестный труд», которую ему вручил Сергей Аксенов.

В 2015 году сообщалось о сборе «гуманитарной» помощи для жителей «ДНР» и «ЛНР», организованном по благословению владыки Лазаря в приходах Симферопольской и Крымской епархий Украинской православной церкви Московского патриархата.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».