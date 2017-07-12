Дональд Трамп вновь отверг обвинения в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь отверг обвинения в связи его избирательной команды с Россией после того, как его сын подтвердил, что в ходе избирательной кампании встречался с юристом из России, которая заявляла, что предлагает передать в пользу отца деликатную информацию от российской власти, вредную для его соперницы на выборах Хиллари Клинтон.

Он снова назвал расследование по объемам вмешательства России в избирательную кампанию в США в прошлом году «охотой на ведьм» и назвал сына «открытым и ни в чем не повинным», сообщает Радiо Свобода.

Во вторник сын президента США Дональда Трампа обнародовал свою электронную переписку летом 2016 года о предложении из России предоставить информацию в помощь кампании его отца после того, как об этой встрече сообщила накануне пресса.

Четыре страницы такой переписки, обнародованные Дональдом Трампом-младшим в Твиттере свидетельствуют, что публицист Роб Голдстоун предлагал ему тогда устроить встречу с юристом Натальей Веселинской и объяснял: она заявила, что связана с властью России и имеет от нее деликатные данные о якобы незаконных финансовых взносах в кампанию соперницы нынешнего президента Хиллари Клинтон, которые могут пойти ей во вред. Сын президента в ответ выразил заинтересованность в этом.

Трамп-младший, комментируя это, заявил, что на самом деле у Весельницкой не было такой информации, и его встреча с ней не принесла никакой пользы для президентской кампании его отца, и он никогда не говорил о ней своему отцу.

Критики же считают, что, даже если встреча не принесла для Трампа результата, желание его сына получить от России компромат на Клинтон равнозначно «заговору с вражеским иностранным государством с целью подорвать американскую демократию».

Ранее в среду кандидат на должность директора Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что в случае назначения окажет полную поддержку расследованию по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, которое ведет ФБР. Как сказал он во время слушания по его кандидатуре в комитете по делам правосудия Сената, он также продолжит расследование ФБР относительно контактов членов избирательной кампании нынешнего президента Дональда Трампа с официальными лицами из России.

Рэй добавил, что не имеет никаких оснований сомневаться в совместном заключении всех разведывательных служб США, что Россия осуществила вмешательство в президентские выборы.

50-летний Кристофер Рэй был помощником министра юстиции США в 2003-2005 годах, при президенте Джордже Буше-младшем. Предыдущее десятилетие он работал в частной юридической фирме, где его клиентами по уголовным и гражданским делам были, в частности, крупные корпорации и финансовые учреждения. 7 июня Трамп выдвинул кандидатуру Рея на должность директора ФБР. В случае утверждения он заменит Джеймза Коми, которого президент США неожиданно уволил с должности.

Трамп отрицает заявления на темы причастности России к его победе как «выдумки» и называет упомянутые расследования, а также аналогичные расследования сразу в нескольких комитетах обеих палат Конгресса США «охотой на ведьм».