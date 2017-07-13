Агентство Reuters сообщило о возможной доставке еще двух турбин Siemens из России в Крым

Информационное агентство Reuters сообщило, что в аннексированный Россией украинский Крым могли доставить вопреки санкциям Европейского союза с соседней России еще две турбины производства немецкой компании Siemens до двух доставленных ранее.

Как сообщило агентство в ночь на четверг по киевскому времени, двое его репортеров видели это оборудование в порту в Феодосии на оккупированном полуострове. Независимых подтверждений того, что эти два цилиндрические объекты под синими покрывалами, похожие на два доставленные ранее в Севастополь, тоже являются турбинами немецкой компании, на момент публикации агентство не имело. Но их размеры и форма соответствуют публично обнародованным изображением газовых турбин компании Siemens, говорится в сообщении.

В среду представитель немецкой компании в ее штаб-квартире в Баварии Яшар Азад сказал агентству, что Siemens все еще пытается установить все факты, в частности, место нахождения остальных двух из всего четырех турбин, о которых говорят в последнее время.

На самом оккупированном российском полуострове представитель фактической российской власти заявил этом же агентству, что говорить об этих турбины нельзя, «потому что, вы понимаете, санкции, Siemens».

В среду правительство Германии призвало компанию Siemens AG быстрее и полнее представить объяснения по поводу того, каким образом ее газовые турбины, вопреки действующим санкциям Европейского союза, добрались до оккупированного Россией украинского Крыма из соседней России. Как заявил журналистам в Берлине представитель канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, немецкое правительство следит за делом «с большим вниманием».

По его словам, соблюдение санкций – это в первую очередь ответственность компании Siemens. Именно компания, сказал он, должна проверять, чтобы все ее деловые отношения соответствовали санкционному режиму. «Доставка турбин в Крым вопреки условиям контракта и несмотря на заверения на высшем уровне ... заслуживает особого внимания и полностью недопустима», – отметил спикер.

Во вторник компания Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за ее газовых турбин, что вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Среди ответчиков есть и совместное предприятие немецкой компании в России, в котором Siemens имеет 65% и на заводе которого в России и были построены упомянутые турбины. В компании также заявили, что будут вынуждены обдумать свои дальнейшие отношения с Россией после дела с турбинами, после которого «возвращение к привычному порядку дел невозможно».

Представитель президента России Дмитрий Песков 10 июля назвал российскими турбины немецкой компании Siemens, ввезенные из России в аннексированный Крым с нарушением санкций Европейского союза. По его словам, на полуострове «устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».

Другую версию, которая противоречит заявлению Пескова, выдвигала российская государственная компания «Технопромэкспорт», которая закупила турбины якобы для Тамани: она утверждала, что купила эти турбины производства компании Siemens, но «на вторичном рынке», и таким образом немецкая компания не ответственна за нарушение санкций.

По данным обнародованного ранее расследования агентства Reuters​, турбины, о которых идет речь, действительно произвело на территории России, в Санкт-Петербурге, совместное предприятие с российской стороной, в котором немецкая компания имеет 65%.

При этом турбины официально предназначались для планируемой электростанции на Таманском полуострове в России, Siemens еще в предыдущие года принимал от своих российских контрагентов письменное обязательство, что эти турбины не окажутся в аннексированном Крыму.