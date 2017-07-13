Трамп заявил, что не знал о встрече сына с российским юристом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал, что его старший сын Дональд встретился с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. «Думаю, многие провели бы такую встречу», – сказал президент Трамп, отвечая на вопрос агентства Reuters 12 июля.

Несмотря на утверждение президента, что «все могли бы это сделать», встреча Трампа-младшего вызвала юридические вопросы, в частности, нарушил ли он закон США, запрещающий кандидатам принимать что-то важное от иностранного правительства.

Ранее 12 июля Трамп вновь назвал расследование по объемам вмешательства России в избирательную кампанию в США «охотой на ведьм» и назвал сына «открытым и ни в чем не повинным».

Сын президента США Дональда Трампа обнародовал свою электронную переписку 2016 года о предложении из России предоставить информацию на помощь кампании его отца.

Четыре страницы такой переписки, обнародованные Дональдом Трампом-младшим в Твиттере, свидетельствуют, что публицист Роб Голдстоун предлагал ему тогда устроить встречу с российским юристом Натальей Весельницкой и объяснял: она заявила, что связана с властью России и имеет от нее деликатные данные о якобы незаконных финансовых взносах в кампанию соперницы нынешнего президента Хиллари Клинтон, которые могут пойти ей во вред.

Трамп-младший, комментируя это, заявил, что на самом деле Весельницкая не имела такой информации, и его встреча с ней не принесла никакой пользы для президентской кампании его отца, и он никогда не говорил о ней своему отцу.

Критики же считают, что, даже если встреча не принесла для Трампа результата, желание его сына получить от России компромат на Клинтон равнозначно «заговору с вражеским иностранным государством с целью подорвать американскую демократию».