В Бахчисарае провели спецгашение почтовой марки с изображением Ханского дворца

В Бахчисарае в среду, 12 июля, на территории музея-заповедника «Почта Крыма» при участии подконтрольного России руководства Бахчисарайского историко-культурного заповедника провели презентацию почтового блока России из одной марки с изображением Ханского дворца и специальное ее гашение на конвертах. Аналогичная процедура прошла в Москве.

В тот же день ранее московское АО «Марка» ввело в обращение и включило в официальный каталог новую филателистическую продукцию: почтовый блок Ханский дворец, конверты первого дня с портретом поэта Александра Пушкина и строками из его стихотворения «Бахчисарайский фонтан», оттиски специальных почтовых штемпелей «Бахчисарай» и «Москва», сувенирный магнит с изображением Ханского дворца. Номинал марки в блоке – 100 рублей, тираж почтового блока – 65 тысяч экземпляров.

В российском Крыму считают, что «торжественное открытие крымскотатарского музея впервые состоялось 16 ноября 1917 года», в связи с этим спецгашение приурочили к 100-летию Бахчисарайского музея.

Ханский дворец в Бахчисарае – родовая резиденция династии Гераев – правителей Крымского ханства в 1532-1783 годах. Это центр политической, духовной и культурной жизни крымских татар. Бахчисарайский дворец – памятник истории и культуры всемирного значения, единственный в своем роде пример крымскотатарский дворцовой архитектуры.

В 2003 году Украина представила Ханский дворец в Специализированном учреждении Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО как кандидата на включение в список объектов всемирного наследия.

В конце мая 2017 года в соседней России выпустили марку, приуроченную к 175-летию со дня рождения художника Василия Верещагина, на которой изображены пейзажи Крыма.

Попытки ввести в России в 2014-2016 годах в обращение почтовые марки с изображением видов аннексированного Крымского полуострова были блокированы посредством инициированных Украиной решений Всемирного почтового союза (UPU).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».