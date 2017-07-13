В Москве суд оглашает приговор обвиняемым в убийстве Немцова

Московский окружной военный суд 13 июля объявляет приговор подсудимым, обвиняемым в убийстве российского политика Бориса Немцова.

12 июля прокуратура попросила приговорить бывшего бойца чеченского батальона «Север» Заура Дадаева, который, по версии следствия, непосредственно стрелял в политика, к пожизненному заключению. Для других фигурантов государственное обвинение попросило сроки от 17 до 23 лет лишения свободы.

На скамье подсудимых пять человек – это сам Дадаев и еще четыре человека, которые ему помогали – братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Ескерханов и Хамзат Бахаев.

Представитель прокуратуры Мария Семененко попросила квалифицировать действия подсудимых по статьям «убийство, совершенное по найму в составе организованной группы» и «незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия в составе организованной группы».

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В начале марта 2015 года были арестованы все пять подозреваемых. В октябре 2016 года в Московском окружном военном суде начались слушания по делу об убийстве политика.