Суд в Москве приговорил Дадаева к 20 годам за решеткой за убийство Немцова

Московский окружной военный суд огласил приговор по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сторона обвинения просила назначить ему пожизненное заключение.

Другие фигуранты дела, которые помогали Дадаеву, получили следующие сроки: Анзор Губашев – 19 лет, Шадид Губашев – 16 Темирлан Ескерханов – 14 и Хамзат Бахаев – 11.

Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова своей вины не признают.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В начале марта 2015 были арестованы все пять подозреваемых. В октябре 2016 года в Московском окружном военном суде начались слушания по делу об убийстве политика.